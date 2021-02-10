РИАМО - 10 фев. Детей и их родителей приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения, который пройдет с 22 февраля по 22 марта, сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
Конкурс рисунков по ПДД «С «Супер-мамой» посвящен Международному женскому дню. К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Основными задачами конкурса являются повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах, развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения и пропаганда безопасного семейного образа жизни.
Подробная информация об организации и условиях проведения конкурса размещена на сайте фонда и на сайте проекта.
Фонд имени Наташи Едыкиной помогает пострадавшим в ДТП и занимается профилактикой дорожных аварий по всей России, реализуя проекты, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
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