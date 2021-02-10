РИАМО - 10 фев. В «Мострансавто» напомнили жителям и гостям Подмосковья о правилах перевозки животных в автобусах, так, при перевозке средних и крупных собак наличие намордника и поводка обязательно, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Для собак больших и средних размеров обязательны намордник и короткий поводок. Проезд питомца оплачивается согласно тарифу на провоз ручной клади: его стоимость в городском сообщении составит 37 рублей, а в пригородном зависит от дальности поездки: до 25 километров включительно – 37 рублей, свыше 25 и до 50 километров включительно – 74 рубля, более 50 километров – 111 рублей», - говорится в сообщении.

Бесплатно можно перевезти собак карликовых пород – на руках или в сумке. За собаку-поводыря для незрячих пассажиров тоже не нужно оплачивать проезд, но на животном должны быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак.

Остальных питомцев, например, птиц и рептилий, необходимо перевозить в специальных переносках с общими габаритами не более 120 сантиметров. Контейнеры для питомцев должны быть чистыми и не мешать другим пассажирам.

В период пандемии пассажиры автобусов должны надевать защитную маску перед поездкой. Все автобусы регулярно дезинфицируют.