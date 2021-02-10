РИАМО - 10 фев. В Москве на Красном Октябре появился необычный памятник, посвященный онлайн-шопингу во время самоизоляции, сообщает пресс-служба сервиса СберМаркет.
«Заказательный палец» — такое название получила инсталляция — создан диджитал-художником Алексеем Андреевым. Он выполнен в форме большой руки, которая держит смартфон, и сделан из корпусов телефонов.
Ранее в декабре сервис устроил флешмоб в соцсетях TikTok и Instagram. Пользователи выбирали, какой из пальцев — указательный или большой — лучше всего подходит для онлайн-покупок. По итогам голосования свыше 200 тысяч человек выбрали именно большой палец.
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