РИАМО - 10 фев. В Москве на Красном Октябре появился необычный памятник, посвященный онлайн-шопингу во время самоизоляции, сообщает пресс-служба сервиса СберМаркет.

«Заказательный палец» — такое название получила инсталляция — создан диджитал-художником Алексеем Андреевым. Он выполнен в форме большой руки, которая держит смартфон, и сделан из корпусов телефонов.

«Инсталляция собрана из корпусов смартфонов и посвящена 2020-му году, который прошел под эгидой удаленки, самоизоляции и покупок в Сети», — отмечается в материале.

Ранее в декабре сервис устроил флешмоб в соцсетях TikTok и Instagram. Пользователи выбирали, какой из пальцев — указательный или большой — лучше всего подходит для онлайн-покупок. По итогам голосования свыше 200 тысяч человек выбрали именно большой палец.