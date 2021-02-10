РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. На «Доброделе» проходит опрос жителей Подмосковья о ликвидации пробок и улучшению трафика, за 10 дней свое мнение об организации дорожного движения высказали 317 люберчан, сообщается на портале.

«Опрос на тему ликвидации пробок на дорогах стартовал первого февраля на портале «Добродел». За 10 дней в нем поучаствовали 4 639 жителей Подмосковья, из них – 317 люберчан», – говорится в сообщении.

Народные эксперты отметили, что в большинстве случаях пробки возникают на Т-образных и Х-образных перекрестках из-за высокого трафика и несинхронизированной работы светофоров преимущественно в будние дни.

Активнее всего в опросе участвуют жители Балашихи, Красногорска, Люберец, Мытищ, Одинцовского и Ленинского округов.

Опрос продлится до 30 июня 2021 года.