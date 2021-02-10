РИАМО - 10 фев. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» на автобусах региона появились изображения изделий народных ремесел: клинской игрушки, гжели, дулевского фарфора, жостовской росписи и других.

Оператор рекламы на автобусах Подмосковья Transit Media Group третий год подряд принимает участие в проекте правительства региона «Зима в Подмосковье», который популяризирует ключевые туристические направления области. В этом году концепция продвижения привлекает внимание к народным ремеслам. Перейдя по QR-коду, размещенному на борту транспорта, можно узнать про события, мероприятия, отели и рестораны региона, а также прочитать про ремесла или составить свой маршрут по знаковым местам.

«Мы заинтересованы в привлечении максимального внимания жителей и гостей Подмосковья к туристическим проектам правительства Московской области. Фирменные макеты «Зимы в Подмосковье» размером во весь автобус невозможно не заметить в потоке пригородного трафика», — сказал первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

Transit Media Group Transit Media Group Transit Media Group 1 из 3

Он добавил, что ярко-красные афиши на остановках также привлекают внимание на фоне зимних пейзажей. В то же время крайне важными являются качество, добросовестность и надежность подрядчиков.

TMG как крупнейший в России оператор рекламы на транспорте отвечает за размещение наружной рекламы на автобусах, стикеров в салонах транспортных средств АО «Мострансавто», за оформление более 100 остановочных пунктов и 200 дорожных указателей.

«Для нас большая честь ежегодно быть причастными к реализации значимых проектов правительства Московской области. Подмосковье необыкновенно богато культурными и развлекательными местами для всей семьи, а размещение рекламы и социально значимой информации на автобусах помогает «рассказать» о них жителям и гостям Московского региона», - отметил председатель совета директоров TMG Алексей Тарасов.