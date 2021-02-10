РИАМО - 10 фев. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на первых этажах многоквартирных домов в Мытищах скоро откроются две группы по присмотру и уходу за детьми в возрасте от полутора до 7 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Виктор Азаров оценил готовность помещений к сдаче в эксплуатацию.

По словам замглавы администрации округа Елены Стукаловой, ремонтные работы в помещениях МАНО «Капельки» на улице Борисовка, 24 и 1-ом Трудовом переулке, 4 были завершены еще в прошлом году. В настоящее время согласован перечень необходимого оборудования, в бюджет городского округа уже поступили средства областной субвенций для его приобретения. Первых воспитанников группы по присмотру и уходу смогут принять уже ко Дню защиты детей.

Две группы «Капелек» рассчитаны на 135 мест для детей дошкольного возраста. Но с учетом имеющихся площадей есть возможность разместить 173 ребенка. Группы будут небольшие – по 7-8 человек, за которыми в двух филиалах будут присматривать 35 младших воспитателей. В каждом помещении есть игровая, столовая, спальня. Режим пребывания – с 8.00 до 18.00 – и ежемесячная оплата – 3,5 тысячи рублей, как в муниципальном саду.

«Логика подсказывает, что нужно выбирать места для размещения таких групп там, где наибольшая очередь в дошкольные учреждения. В этом году мы открываем две группы по присмотру за детьми, и они однозначно будут востребованы. На будущее будем исходя из наших возможностей искать аналогичные помещения, создавать такие же мини-сады», – прокомментировал Виктор Азаров.