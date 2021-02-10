РИАМО - 10 фев. Правильное питание сказывается на гармоничном росте и развитии детского организма, по этой причине школьникам нельзя пропускать приемы пищи, а здоровое горячее питание способствует высокой умственной работоспособности, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Для правильного развития организма человека важен каждый прием пищи, который имеет свое значение и свой состав. Получайте в школе горячий завтрак и (или) обед», – говорится в сообщении.

Школьникам нельзя пропускать приемы пищи. Меню завтраков включает горячее блюдо и горячий напиток. В дополнение могут идти продукты, которые представляют собой источники витаминов, микроэлементов и клетчатки, — фрукты, ягоды, орехи и другие. Меню обедов включает овощной салат, первое блюдо, второе основное блюдо, рубленое или цельнокусковое, гарнир и напиток.

Здоровое горячее питание, которое организовано в школах, способствует хорошему настроению, высокой умственной работоспособности, получению новых знаний, успешности, успеваемости и тому подобному.

Также школьникам нужно соблюдать режим питания. Время приема пищи должно быть каждый день одинаковое. Соблюдение этого правила помогает организму подготовиться к приему пищи. Есть необходимо за столом, не спеша, тщательно пережевывая.

Дети должны следовать принципам здорового питания и воспитывать в себе правильные пищевые привычки, в числе которых соблюдение режима питания (не менее пяти раз в день), не переедать на ночь, обогащать приемы пищи блюдами и продуктами с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов, отдавать предпочтение еде, приготовленной отварным способом, тушеной и на пару, сократить количество сахара до двух столовых ложек в день, а соли – до одной чайной.

Также из рациона нужно исключить продукты с усилителями вкуса, красителями, большим количеством соли и сократить потребление сладостей до минимума, заменив их на фрукты и орехи.

Перед приемом пищи важно и мытье рук. Мыть их нужно не менее 30 секунд и тщательно.