РИАМО - 10 фев. Для удобства пассажиров вышло обновление приложения «Расписание и билеты ЦППК», теперь в нем можно купить билеты на фирменные экспрессы, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

«У пользователей появилась возможность оформлять проездные документы на фирменные экспрессы с местами в самом приложении без перехода по внешней ссылке. Пассажир может приобрести одновременно до четырех билетов в рамках одной сессии», - сказали в компании.

Также по запросам пользователей была введена услуга по возврату приобретенных билетов на фирменные экспрессы, если планы вдруг изменились.

ЦППК активно развивает сервис цифровых услуг для всех категорий пассажиров, чтобы сделать приложение максимально удобным и функциональным, учитывая при этом пожелания пользователей. В 2020 году был отмечен рост количества проездных документов, купленных через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».

Всего за год таким способом было оформлено около 2 миллионов билетов. В среднем каждый месяц через мобильное приложение приобретают более 230 тысяч билетов. В декабре 2020 года пассажиры оформили 231 тысячу билетов, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» доступно оформление разовых билетов на электропоезда для проезда от ряда станций всех направлений МЖД. Также пользователям доступна программа лояльности «САКВОЯЖ Бонус» - ее участники могут копить бонусы за приобретение билетов в мобильном приложении и оплачивать ими покупки у партнеров (в их числе онлайн-кинотеатры, интернет-магазины, различные сервисы доставки и образовательные платформы).

Кроме того, провести время с пользой можно в онлайн-библиотеке. В приложении в разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг в представленной подборке. На цифровых полках – сто произведений российских и зарубежных писателей, список обновляется раз в три месяца.