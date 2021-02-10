Если вы устали перелистывать «Тиндер» в поисках того самого человека, можно изучить формат быстрых свиданий и за один вечер познакомиться вживую с большим количеством потенциальных партнеров, уделяя каждому по несколько минут. Еще один вариант – попробовать знакомство 4 на 4 в японском формате гокон. А самые рисковые могут приобрести билет на свидание вслепую в поезде. Обозреватель РИАМО составила подборку мест, куда можно отправиться на поиски любви в канун Дня святого Валентина.

Вечеринка «Большой Speed Dating»

сайт «Большой Speed Dating»

Где: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 3В, отель «Вега Измайлово», ресторан «Вега»

Когда: 14 февраля в 17:00 (сбор гостей с 16:00 до 16:40)

Стоимость: 1399 рублей на месте или 999 рублей на сайте по акции

На большой вечеринке быстрых свиданий от FastLife можно будет завязать 50–60 знакомств с противоположным полом. Это мероприятие ориентировано скорее на максимальное количество знакомств, а не на продолжительное общение в течение вечера, так что на каждую встречу выделят 2–2,5 минуты. Пары меняются по знаку ведущего, а после можно будет обменяться контактами с понравившимися участниками. Также на вечере можно будет сыграть в настольные игры, принять участие в конкурсах и розыгрышах призов, потанцевать. Строгого дресс-кода нет, главное – стиль одежды не должен быть спортивным.

На мероприятие приглашаются девушки от 20 до 36 лет и мужчины от 24 до 41.

Для участия требуется зарегистрироваться на сайте и внести предоплату.

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Поиск пары по интересам: лекция + интерактив

Фото, сайт мэра Москвы

Где: г. Москва, Пресненская наб., д. 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж

Когда: 10 лекций с 12 февраля по 7 марта, начало в 17:00

Стоимость: 400 рублей

C 12 февраля по 7 марта в «Афимолле» пройдут 10 лекций на разные темы: от устройства Вселенной до истории кино. После каждой состоится интерактив с психологом, на котором участники сыграют в игры, помогающие правильно общаться, лучше понимать других людей и выражать эмоции. С понравившимися игроками можно будет обменяться контактами.

14 февраля, в День всех влюбленных, пройдет лекция Анны Кигай «Любовь: точка зрения философов». Специалист по философии эпохи Просвещения расскажет о взглядах великих мыслителей на любовь, истории пар Пьера Абеляра и Элоизы, Жана-Поля Сартра и Симоны де Бовуар, Мартина Хайдеггера и Ханны Арендт. Также на лекции рассмотрят историю понятия «любовь» и оттенки его значения, актуальные для современного человека проблемы, связанные с этим вопросом. Вторая часть мероприятия будет посвящена интерактиву с гештальт-терапевтом Олесей Шипиловой.

Всем участникам обещают подарки и сюрпризы. Подробности и регистрация на сайте Timepad.

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Вечер быстрых свиданий в стиле Love is

Сайт "На свидании.ru"

Где: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25А, ТЦ «Трамплин», минус 1-й этаж

Когда: 14 февраля в 17:00

Стоимость: при оплате онлайн до 13:00 14 февраля – 999 рублей, позднее – 1299 рублей

«Насвидании.ру» приглашает на вечер быстрых свиданий в ресторан в «Москва-Сити». В День всех влюбленных можно будет завести 15–20 новых знакомств в романтической обстановке, отдохнуть и поучаствовать в розыгрыше призов. Каждый участник получит в подарок серию профессиональных фото в стиле Love is. Эта вечеринка подойдет для девушек от 25 до 36 лет и мужчин от 28 до 41. Приветствуется коктейльный стиль одежды, хотя кэжуал тоже допустим. Записаться можно на сайте.

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Японские свидания Gokon 4x4

Где: в ресторане по предпочтениям участников

Когда: в пятницу в 20:00 или в субботу/воскресенье в 18:00, по мере набора группы

Стоимость: от 3 000 до 3 500 рублей с человека (в стоимость включены угощения)

Гокон – это популярный в Японии формат группового свидания вслепую. На рандеву в ресторане приглашаются четверо мужчин и четыре женщины, отобранные по анкетам (учитываются возраст, интересы, пожелания участников). Организаторы встречают и знакомят гостей, могут помочь с началом беседы или провести настольную игру. Если в выбранной компании остались свободные места, на такое свидание разрешается брать друга своего пола.

Отправить анкету и узнать подробности можно на сайте.

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Знакомство в поезде

сайт Поезд «Гранд Сервис Экспресс»

Где: в поездах «Гранд Сервис Экспресс»

Когда: 12, 13, 14 февраля

Стоимость: от 1 382 рублей за билет из Москвы в Санкт-Петербург

Вариант для любителей приключений – знакомство в поезде, но не случайное, а намеренное. Всем одиноким сердцам «Гранд Сервис Экспресс» предлагает приобрести билеты на один из поездов, отправляющихся 12, 13 или 14 февраля, и заполнить анкету на сайте. Организаторы обещают учесть возраст и интересы участников при подборе пары для путешествия, прислать заранее план, время и место встречи, имя спутника.

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Вечеринка знакомств «Valentine`s Day Party»

Где: г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 1, кафе-бар «Луар»

Когда: 13 февраля в 19:00

Стоимость: 1 500 рублей (входит приветственный коктейль), действует акция для друзей – 1 300 рублей за билет при покупке двух билетов

Клуб знакомств Duet Club подготовил для вечеринки знакомств в канун праздника влюбленных оригинальную программу с профессиональным ведущим и диджеем, розыгрыш призов, занимательные конкурсы и жаркую дискотеку. Каждому участнику преподнесут приветственный коктейль, входящий в стоимость билета. На вечере смогут завязать знакомство две возрастные группы: женщины до 25 до 37 с мужчинами от 26 до 40 лет и женщины от 35 до 46 с мужчинами от 38 до 49 лет. На беседу с каждым из гостей отводится 5–6 минут. За вечер можно успеть познакомиться с 15–20 кандидатами. Затем предполагается свободное общение, танцы и конкурсы. Запись на сайте.