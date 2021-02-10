РИАМО - 10 фев. Застройщик «СМУ-6 Инвестиции» получил заключение о соответствии (ЗОС) проекта 22-этажного жилого дома на севере столицы, недалеко от станции метро «Селигерская», нормам 214-ФЗ, теперь в строящемся доме продаются квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Это второй корпус жилого комплекса «Любовь и голуби» по адресу: Дегунинская улица, владение 5А. Разрешение на его строительство выдали в конце декабря 2020 года.

«Корпус 2 – односекционное 22-этажное здание, с примыкающей со стороны корпуса 1 стилобатной частью. В корпусе 2 апартаменты квартирного типа расположены на втором-восьмом этажах, выше (9-22 этажи) запроектированы квартиры», - говорится в сообщении.

В здании будут 84 квартиры общей площадью около 3,5 тысяч квадратных метров и 35 апартаментов.

На территории двухуровневой подземной парковки жильцы дома смогут размещать сезонные вещи в кладовках. ЖК огорожен и охраняется.

Первое 22-этажное здание комплекса ввели в эксплуатацию весной 2020 года. Всего планируется построить три таких корпуса. Они будут объединены конструктивными и стилистическими решениями фасадов.

С 1 января 2017 года, чтобы начать продавать квартиры в строящемся доме, застройщику нужно получить ЗОС. Федеральный закон №214 призван снизить риски покупателей долевой недвижимости в России.