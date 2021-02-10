РИАМО - 10 фев. Гололедица, налипание снега, ухудшение видимости прогнозируют на столичных дорогах 11 февраля из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Во второй половине 11 февраля в Москве начнется снегопад, который продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков.

«Это значит, нас ждет гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию. Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты», - говорится в сообщении.

Также автомобилистам советуют пользоваться общественным транспортом и планировать поездки заранее.

На московских дорогах будут работать 20 экипажей дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.