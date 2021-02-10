РИАМО - 10 фев. Заторы на дорогах столицы достигли отметки в 6 баллов из 10 возможных, основные пробки наблюдаются в центральной части города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

«Сегодня московские дороги выглядят так: личные автомобили — 87,5%, грузовой транспорт – 6,6%, такси – 4,6%, каршеринг – 0,6%, гнегоуборочные машины и спецтехника ЖКХ — 0,4% пассажирский транспорт — 0,3%», – добавили в пресс-службе столичного Дептранспорта.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года люди стали чаще ездить на такси. Так, 9 февраля прирост составил 19%, а именно 143 тысячи поездок. Всего каждый таксист выполнил порядка 10 поездок – 895 тысяч, что на 1% ниже, чем в среднем в любой будний день с 25 января.

Лидерами по числу заказов стали «Яндекс» – 82% и «Ситимобил» – 16,2%.

С момента вступления в силу указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников на дистанционную работу количество машин на дорогах мегаполиса сократилось на 11%. Так, с 28 сентября по столичным дорогам стало ездить на 0,37 миллиона машин меньше.

По сравнению с прошлой неделей пассажиропоток на Международных рейсах вырос на 11% , однако продолжает оставаться на 87% ниже, чем в 2020 году.

Снизилось и количество полетов внутри. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 19%.