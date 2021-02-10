РИАМО - 10 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) в честь Дня святого Валентина разыгрывает среди своих подписчиков в Instagram торт от кондитерской «Голубка».

Для участия в розыгрыше необходимо выложить скриншот конкурсного сторис и отметить @riamo.ru и @golubka_sweet. Победителя редакция РИАМО выберет случайным образом 13 февраля.

Приз доставим в пределах МКАД. Если вы живете дальше, то сможете забрать торт сами в одной из кондитерских «Голубка».

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