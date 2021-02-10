РИАМО - 10 фев. В Москве бесплатная вакцинация граждан от коронавирусной инфекции будет производиться только препаратом «Спутник V», сейчас в городе нет дефицита доз вакцины, сообщил глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

«Насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения», - сказал Безымянный на заседании круглого стола в Мосгордуме на тему «Вакцинация от Covid-19».

Он добавил, что в столице на данный момент не наблюдается дефицита доз вакцин. На сегодня произведено около семи миллионов доз вакцин. При этом израсходовано гораздо меньше.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России летом прошлого года. Она стала первой вакциной от коронавируса в мире. В стране также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона». Ранее была также анонсирована регистрация третьей вакцины от центра Чумакова.

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Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- Бесплатные прививки от Covid в Москве будут делать только с помощью «Спутника V». В столице на данный момент не наблюдается дефицита доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депутаты Мосгордумы будут рассказывать о важности вакцинации от Covid‑19. В столице созданы все условия для доступности вакцинации.

- Песков назвал увеличение смертности суровой реальностью пандемии. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения эффективно сработала.

- В Мосгордуме оценили прочность системы здравоохранения столицы в борьбе с Covid‑19. Пример Москвы в борьбе с инфекцией уже изучают в большинстве развитых стран.

- Почти 2 млн россиян ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Прививку нужно делать с интервалом в три недели.

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».