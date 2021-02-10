РИАМО - 10 фев. На фестивале зимней рыбалки в Сергиевом Посаде ждут около 100 участников, он пройдет 21 февраля в парке «Скитские пруды», сообщила директор учреждения «Городские парки Сергиева Посада» Екатерина Ажар.

«Фестиваль проводится у нас третий год. До этого еще несколько лет существовали соревнования, когда собирались любители, ловили рыбу, отпускали ее или готовили уху. Три года назад у нас родилась идея сделать это целым праздником. Пока наши мужчины соревнуются, дети, жены и жители, которые прогуливаются в парке, могут тоже найти себе занятия и устроить прекрасный праздник», – рассказала Ажар в эфире «Радио 1».

Для посетителей организуют игры, локации, бесплатную уху. Рыболовные снасти участник должны принести с собой. Они могут поймать карася, карпа и даже щуку.

«В нашем конкурсе существует восемь номинаций. Победителей определяют по количеству килограммов пойманной рыбы. Есть и отдельная номинация – «Самая крупная рыба». Каждую рыбу жюри измеряет. Есть номинации «Самый юный рыболов», «Самый старший рыболов». И еще мы придумали в прошлом году номинацию «Самый оригинальный и креативный костюм рыбака», – добавила Ажар.