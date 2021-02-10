РИАМО - 10 фев. Специалисты ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья осмотрели 130 обезьян за прошлый год, эти животные могут переносить ряд инфекций, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На прием к нашим ветврачам часто приходят владельцы экзотических животных, в том числе обезьян. Данный вид животных содержится не только в домашних условиях, но и в зоопарках, цирках региона. Всего на территории Подмосковья зарегистрировано 127 обезьян. Все они периодически осматриваются врачами», - сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что 80 из осмотренных животных прошли вакцинацию и диагностические исследования. У трех были выявлены заболевания и вылечены.

Эти животные подвержены почти всем бактериальным, вирусным и паразитарным заболеваниям, которыми болеют люди, некоторые животные и птицы. Также они могут переносить заболевания, опасные для человека.

Животных нужно водить к ветеринарам на плановые вакцинации и осмотры. Также нельзя покупать обезьян без ветеринарных документов, а вновь приобретенных животные должны пройти 30-дневный карантин.