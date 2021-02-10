РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В рамках нацпроекта в школу искусств №2 городского округа Люберцы в 2021 году закупят почти 50 новых музыкальных инструментов и оборудование, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Детская школа искусств №2 городского округа Люберцы второй год подряд становится участником нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Культура», - сказал Ружицкий..

По его словам, для учреждения будет закуплено 48 музыкальных инструментов, оборудование для художественного отделения (система галерейной подвески, мольберты, подсветки для мольбертов, печь для обжига и гончарные круги, выставочные витрины), обустроен мобильный класс на базе планшетов, приобретена интерактивная панель, проектор, ноутбуки, а также учебная литература.

Он уточнил, в 2020 году для школы в рамках реализации нацпроекта было приобретено два рояля, 12 фортепиано, восемь баянов.

«Искренне поздравляю директора детской школы искусств №2 Наталью Литвиненко, педагогический коллектив и всех ребят. Желаю девчонкам и мальчишкам всегда с радостью приходить в школу, заниматься с удовольствием и достойно представлять наш округ на самых разных творческих конкурсах и фестивалях», - добавил Ружицкий.