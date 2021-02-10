РИАМО - 10 фев. В 2021 году в Москве планируют отреставрировать более 100 памятников архитектуры, за последние 10 лет в столице привели в порядок 1 560 памятников архитектуры, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел после реставрационных работ здание посольства Бразилии, расположенное на Большой Никитской улице.
Двухэтажное каменное здание на Большой Никитской улице построили в конце XIX века. Оно считается жемчужиной московской архитектуры того времени. В разные годы здание служило доходным домом, общежитием большевиков, а в 1960-х годах оно было передано посольству Бразилии.
В этом году в Москве планируют отреставрировать дома 1843-1845 годов, 1892-1893 годов, а также здание ГЭС-2 на Болотной набережной, три павильона ВДНХ и другие объекты.
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