РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 фев. Офис «Мой бизнес» открылся в Котельниках, предприниматели там могут получить консультацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Впервые открывшийся офис «Мой бизнес» расположился в МФЦ по адресу: микрорайон Ковровый, дом 25», - говорится в сообщении.

Заместитель главы Мария Галузо отметила, что основной упор в работе офиса будет сделан на информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки.

Дополнительно проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса можно по телефону: 8(495)559-73-52, а также по электронной почте: msb-kotelniki@mail.ru.