РИАМО - 10 фев. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны проверить зарплату бюджетников, она должна быть прозрачной и справедливой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление глава государства сделал на онлайн-совещании с членами кабмина.

«Необходимо постоянно подвергать анализу возникающие трудности и выявлять все проблемы, связанные с заработными платами бюджетников», —​ отметил Путин.

Он подчеркнул, что нужны конкретные решения проблем, а выплаты должны быть прозрачными и справедливыми. ​