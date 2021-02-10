РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 фев. Сотрудники отдела потребительского рынка администрации подмосковных Котельников проверяют изменения цен на ряд товаров в магазинах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Незадолго до Нового года было заключено соглашение с производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен, в частности на сахар и подсолнечное масло. Договоренность будет действовать до конца первого квартала 2021 года. На данный момент к соглашению присоединены 20 магазинов федеральной торговой сети, такие как «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и так далее. Также соглашение заключено с крупными гипермаркетами города - «Глобус», «Реал», «Зельгрос», «Ашан».

«За ежедневной проверкой изменения цен в магазинах наблюдают сотрудники отдела потребительского рынка и услуг. Проводится мониторинг как наличия товара, так и соответствия цены соглашению», - говорится в сообщении.

Цена на сахар-песок не должна превышать 46 рублей, а стоимость рафинированного масла, произведенного на территории РФ без смешивания с другими видами масел, без примесей и добавок - 110 рублей.