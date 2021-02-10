РИАМО - 10 фев. В ходе возгорания в квартире на улице Хабаровская погиб человек, еще один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре на улице Хабаровская, дом 23, корпус 3, поступило днем в среду.

«Происходило возгорание в одной из квартир на восьмом этаже на площади 10 квадратных метров. В 14:59 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

В результате ЧП один жилец погиб, второй пострадал. С девятого этажа пожарные спасли двух человек.