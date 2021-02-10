РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. В подмосковном Красногорске курсантам автошкол напомнили об опасности использования телефонов за рулем, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп – гаджет!», сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели профилактические беседы по правилам дорожного движения с курсантами автошкол городского округа», – говорится в сообщении.

Основная цель раунда – предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с использованием участниками дорожного движения сотовых телефонов и других гаджетов.

«Инспекторы в ходе беседы напомнили будущим водителям о том, что недопустимо использование мобильного телефона во время участия в дорожном движении», – добавляется в материале.

Госавтоинспекторы в завершение беседы вручили курсантам тематические памятки.