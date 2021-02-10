РИАМО - 10 фев. Пандемия коронавируса не повлияла на график масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, где будут применены инновационные технологические реше­ния по фильтрации воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас работы идут в соответствии с графиком, работают более 1,2 тысячи человек на производстве. Менее чем за год выполнены серьезные работы. Сейчас новые блоки, которые введены, уже приступили к работе. Будут не только выполнены работы по строительству нового блока, но и будет реконструирован старый», — сказал Бирюков.

Он отметил, что сооружение строится с соблюдением всех современных экологических норм.

«Проводится колоссальная работа, связанная с модернизацией очистных сооружений. Они были построены в 1963 году, потом несколько раз подвергались реконструкции, последняя была в 1996 году. <…> Требования к экологии изменились. Здесь очищенную воду будем сбрасывать в водоемы, и она будет чище той, что мы забираем из Москвы-реки. Фактически, доводим ее до уровня рыбохозяйственного назначения», — подчеркнул заммэра.

По его словам, на очистных сооружениях будет полностью безотходное производство. Мусор, который здесь собирается, будет спрессован, затем его отправят на переработку. Также будет проходить отчистка воды от песка, который потом будет использован в строительстве.

«Если говорить о сроках, то вначале планировали завершить строительство до 2023 года, но после совещания с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.), было принято решение завершить в 2022-м», — заключил Бирюков.

Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал» — важнейший природоохранный комплекс, обеспечивающий очистку сотен миллионов кубических метров воды в год из пяти административных округов Москвы, а также из подмосковных Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова, Железнодорожного, Люберец и других городов.