РИАМО - 10 фев. На территории Сосенское Новомосковского округа выявили бешенство у домашнего питомца, в связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить в районе карантин по бешенству животных до 9 апреля 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

«На период карантина на территории поселения <…> запретить: проведение выставок собак и кошек, выводок и натиски собак. Торговлю домашними животными», - говорится в сообщении.

Также запрещено вывоз собак и кошек за пределы этой территории и отлов диких животных.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно. Кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны и домашние животные.