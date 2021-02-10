РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. За все время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни более 330 жителей городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Больше года назад мир столкнулся со страшным испытанием – пандемией коронавируса. С заболеванием, которого ранее никто не знал. С коварным, опасным и беспощадным врагом. Он не выбирает, в чью дверь постучаться. Для него не важно – молоды вы или в почтенном возрасте, богаты или бедны. За весь период пандемии Covid-19 забрал жизни более 330 жителей городского округа Люберцы, 27 из них – молодые люди, которые не имели хронических заболеваний, но победить вирус все же не смогли», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что коронавирус имеет очень серьезные последствия, которые могут остаться с человеком на всю жизнь.

«Дорогие друзья! Справиться с недугом мы сможем только общими усилиями! Для этого необходимо привить 60% населения. Сегодня в городском округе Люберцы открыты восемь пунктов на базе поликлинических отделений №№2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 работают стационарные пункты в ТЦ «Орбита», ТЦ «Светофор», в центральном отделении МФЦ, клубе «Активное долголетие», - пояснил Ружицкий.

По его словам, со среды начал работу стационарный пункт вакцинации в ТЦ «Торговые ряды», планируется создание прививочного пункта в Медицинском центре «Марусино».

«Друзья! Сегодня каждый из нас в ответе не только за себя, но и за своих близких. Будьте ответственны. Отказ от прививки – это отложенная смерть», - добавил Ружицкий.

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Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- Бесплатные прививки от Covid в Москве будут делать только с помощью «Спутника V». В столице на данный момент не наблюдается дефицита доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депутаты Мосгордумы будут рассказывать о важности вакцинации от Covid‑19. В столице созданы все условия для доступности вакцинации.

- Песков назвал увеличение смертности суровой реальностью пандемии. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения эффективно сработала.

- В Мосгордуме оценили прочность системы здравоохранения столицы в борьбе с Covid‑19. Пример Москвы в борьбе с инфекцией уже изучают в большинстве развитых стран.

- Почти 2 млн россиян ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Прививку нужно делать с интервалом в три недели.

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».