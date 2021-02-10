РИАМО - 10 фев. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Люберцах (+50) и Балашихе (+48), всего за это время в области выявили 650 случаев, сообщает региональный оперштаб.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 201 756 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 113 человек. Выздоровели и выписались 162 946 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Дзержинском, Зарайске, Котельниках, Красноармейске, Можайске, Молодежном, Рошале, Шаховской, Талдоме, Электрогорске, Черноголовке, по одному случаю — в Звездном городке, Волоколамске, Краснознаменске, Лыткарине, Пущине.

По два случая выявили во Власихе, Павловском Посаде, в Озерах, Кашире, Лотошине, в Электростали, по три - в Луховицах, Протвине, Егорьевске, четыре - в Орехово-Зуеве, по пять - в Ивантеевке, Ленинском, Лосино-Петровском.

По шесть случаев выявили в Шатуре, Ступине, Клину, по восемь - в Богородском, Коломне, Истре, по девять - в Воскресенске, Рузе, Жуковском, Серебряных Прудах, Чехове, десять - во Фрязине.

11 случаев выявили в Дубне, 12 - в Пушкине, 13 - в Серпухове, по 14 - в Солнечногорске, Подольске, 15 - в Домодедове, 17 - в Щелкове, 18 - в Мытищах, 19 - в Дмитрове, 21 - в Долгопрудном, 22 - в Реутове, 23 - в Наро-Фоминске, по 24 - в Сергиевом Посаде, Лобне, по 28 - в Раменском, Королеве, Одинцове, 37 - в Химках, 42 - в Красногорске.

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Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- Бесплатные прививки от Covid в Москве будут делать только с помощью «Спутника V». В столице на данный момент не наблюдается дефицита доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депутаты Мосгордумы будут рассказывать о важности вакцинации от Covid‑19. В столице созданы все условия для доступности вакцинации.

- Песков назвал увеличение смертности суровой реальностью пандемии. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения эффективно сработала.

- В Мосгордуме оценили прочность системы здравоохранения столицы в борьбе с Covid‑19. Пример Москвы в борьбе с инфекцией уже изучают в большинстве развитых стран.

- Почти 2 млн россиян ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Прививку нужно делать с интервалом в три недели.

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».