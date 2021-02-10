РИАМО - 10 фев. Депутаты Московской городской думы будут проводить встречи с избирателями своих округов, на которых расскажут о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

«Самое главное, чтобы москвичи пришли и провакцинировались. Мы будем подключаться к этой работе, будем встречаться с нашими избирателями, будем выходить в центры вакцинирования, которые расположены в наших избирательных округах. Другого выхода у нас нет. Единственный путь борьбы с пандемией - это вакцинирование», - сказал Орлов.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева добавила, что вакцинация стала важным шагом к возвращению нормальной жизни.

«Мы с декабря начали прививать людей из группы риска, а теперь мы начали массовую вакцинацию. На это из бюджета выделено 10 миллиардов рублей. Это очень важно, в городе создано все для доступности вакцинации», - сказала Картавцева.

В мегаполисе прививку от коронавируса можно поставить в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- Бесплатные прививки от Covid в Москве будут делать только с помощью «Спутника V». В столице на данный момент не наблюдается дефицита доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депутаты Мосгордумы будут рассказывать о важности вакцинации от Covid‑19. В столице созданы все условия для доступности вакцинации.

- Песков назвал увеличение смертности суровой реальностью пандемии. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения эффективно сработала.

- В Мосгордуме оценили прочность системы здравоохранения столицы в борьбе с Covid‑19. Пример Москвы в борьбе с инфекцией уже изучают в большинстве развитых стран.

- Почти 2 млн россиян ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Прививку нужно делать с интервалом в три недели.

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».