РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Городской округ Люберцы вошел в тройку лидеров по количеству договоров на вывоз отходов, заключенных юрлицами в январе, за первый месяц 2021 года документы оформили 14 коммерческих организаций, говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Работа по заключению договоров с коммерческими организациями Воскресенского кластера ведется ежедневно. За январь 49 коммерческих организаций оформили документы на вывоз отходов. В тройке лидеров – городские округа Раменский (15 договоров), Люберцы (14 договоров) и Воскресенск (8 договоров)», – говорится в сообщении.

Коммерческие организации могут оформить договор с регоператором в дистанционном формате. На сайте организации в разделе «Обратная связь» нужно заполнить форму на заключение договора. Еще один вариант – отправить заявку на электронную почту: dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

Дистанционный сервис для заключения договора работает для юридических и физических лиц.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за отсутствие у юридического лица договора с регоператором на услугу «Обращение с отходами» предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей.