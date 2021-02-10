РИАМО - 10 фев. Депутаты Госдумы РФ утвердили повышение штрафов за нарушения при проведении массовых мероприятий до 4 тысяч рублей, при этом повторное нарушение будет караться штрафом в размере до 20 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«За неподчинение правоохранителям (полиция, Росгвардия, ФСО, ФСБ и другие - ред.) на митинге теперь предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Ранее штраф составлял 1 тысячу рублей», – говорится в сообщении.

Также предусмотрены штрафы и за передачу денежных средств на проведение митинга тем лицам, которые не имеют на это права.

Взыскание для граждан​ составит от 10 до 25 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей. Сумма штрафа для юрлиц —​ до 100 тысяч рублей.​​