РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 фев. На стадионе «Авангард» в Домодедове 19 февраля пройдет Зимний фестиваль ГТО, сообщается в группе стадиона «Авангард» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех жителей городского округа Домодедово принять участие в состязаниях Зимнего фестиваля ГТО 2021, который состоится 19 февраля на стадионе «Авангард» в здании ФОК-2», - говорится в сообщении.

Регистрация в 10:00. Начало состязаний в 11:00. Подробнее ознакомиться с положением можно под постом о фестивале в соцсети «ВКонтакте».