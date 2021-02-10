РИАМО – 10 фев. Увеличение смертности стало суровой реальностью пандемии, с этим столкнулся весь мир, сообщает Nation News.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения эффективно сработала при распространении коронавируса и показала свой мобилизационный потенциал.​

«При этом добавленная смертность от коронавируса является суровой реальностью, с которой столкнулись по всему миру», - сказал Песков.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.

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10 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».