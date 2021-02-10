РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В среду во всех школах городского округа Люберцы проходят итоговые собеседования по русскому языку, в них участвуют 2 906 учащихся 9-х классов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку у девятиклассников умений участвовать в диалоге, выразительно читать текст вслух, сделать пересказ с привлечением дополнительной информации и так далее. Результатом такого собеседования считается получение «зачета», с которым школьник будет допущен к ГИА. Желаю всем девятиклассникам - а их в округе 2906 человек - успешно пройти испытания!» - сказал Ружицкий.

Основные государственные экзамены (ОГЭ) для выпускников 9-х классов пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Для получения аттестата за 9 класс учащиеся сдают только два экзамена: по русскому языку и по математике.