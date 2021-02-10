РИАМО - 10 фев. Басманный районный суд Москвы в среду заочно арестовал главу региональной сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова на два месяца, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

Ранее в суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Волкова меры пресечения в виде ареста на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции.

«Ходатайство следователя удовлетворено», — сказали в пресс-службе.

Соратник оппозиционера Алексея Навального обвиняется по части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в опасные действия посредством информационно-телекоммуникационных сетей).

Волкова также объявили в межгосударственный розыск. В настоящий момент он находится за границей.