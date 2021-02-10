РИАМО - 10 фев. С 11 по 13 января в Подмосковье ожидается сильный снег, метель и гололедица, в связи с этим водителям стоит быть более внимательными при движении на дорогах, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

В период с 18:00 11 февраля до 18:00 13 февраля на территории Московской области ожидается снег, временами сильный, а также метель и усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

«Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Лучше воздержаться от поездок за рулем автомобиля и пересесть на общественный транспорт. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

При движении необходимо соблюдать скоростной режим, а также проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Пешеход также необходимо проявлять бдительность: следует обходить шаткие строения, не ходить под деревьями и линиями электропередачи.

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