РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. Завершить расчистку реки Клязьмы на территории городских округов Мытищи, Пушкинский и Королев планируют в 2022 году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В 2021 году министерство экологии региона начинает работы по расчистке реки Клязьмы. Расчистка будет идти на территории трех городских округов: Мытищи, Пушкинский и Королев. Подрядчик – ООО «Альянс Сервис».

«Источник финансирования – субвенция из федерального бюджета в сумме почти 314 миллионов рублей. Завершить расчистку планируется в 2022 году. В ходе подготовки проектно-сметной документации были проведены изыскания, которые подтвердили масштаб и серьезность проблем, особенно на участке, который находится в зоне городской застройки, промышленных территорий. Здесь техногенная нагрузка на Клязьму особенно велика», – говорится в сообщении.

Было обследовано русло реки, выявлены незаконные водовыпуски. Обследование выявило большое число деревьев с частичным подмывом, сухостойных и в аварийном состоянии. Практически все русло подвержено процессу зарастания, мелководья занимают около половины общей площади зеркала воды. Столь высокая степень зарастания значительно превышает оптимальную величину для водоемов средней полосы.

«Проектные решения направлены на улучшение экологического и санитарного состояния водотока и прилегающей территории города в целом. Расчистка русла реки Клязьмы позволит увеличить ее пропускную способность, стабилизировать водный режим», – отмечается в сообщении.

На основании результатов инженерных изысканий и обследования приняты следующие проектные решения: извлечение из воды упавших деревьев и сучьев; вывоз строительных, бытовых и древесных остатков на полигон; расчистка русла реки от донных отложений; рекультивация нарушенных при расчистке участков.