РИАМО - 10 фев. Столичная система здравоохранения показала свою прочность во время борьбы с пандемией коронавируса, сейчас единственным выходом из этой ситуации для города является только вакцинация, сообщил заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

«Весь этот год система здравоохранения Москвы испытывалась на прочность. Я считаю, что система показала свою прочность. Более того, нам есть чем гордиться. Наш пример уже изучают в большинстве развитых стран. Мы понимаем, что вакцинация – это единственный выход из кризиса. Только вакцинация может вернуть наш привычный образ жизни. Только вакцинация поможет нам снова развивать экономику», - сказал Орлов.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева добавила, что избежать негативного сценария последствий от коронавирусной инфекции в столице помогло высокое качество управления доступными для города ресурсами.

«Главным опытом 2020 года для нас для всех стал опыт по противостоянию пандемии коронавируса. Избежать негативного сценария удалось за счет нескольких основных ресурсов. Один из них – это высокое качество управления. Буквально через несколько дней после первого заражения коронавирусом – в столице был введен режим повышенной готовности. Городская система здравоохранения выдержала высокие нагрузки, спасая жизни москвичей», - добавила Картавцева.

За все время пандемии в столице выявили 948 477 случаев заражения. Выздоровели 858 358 человек, а 14 099 пациентов скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».