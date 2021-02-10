В Московском регионе полным ходом идет массовая вакцинация от коронавируса. В ходе третьей фазы исследований эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 91,6%, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Между тем, вокруг препарата по-прежнему ходит множество слухов, из-за которых многие боятся делать прививку. Корреспондент РИАМО попросила врача-терапевта сети клиник «Семейная» Александра Лаврищева прокомментировать самые популярные страхи.

После вакцинации можно заболеть

По словам Александра Лаврищева, после вакцинации действительно можно заболеть коронавирусом, однако это не связано с самой прививкой. Причин может быть две.

«Во-первых, антитела не вырабатываются сразу после прививки. Вакцинация препаратом «Спутник V» предполагает двухступенчатую схему: потребуется примерно шесть недель, чтобы выработались антитела. В течении этого времени, исходя из исследований, у пациента не настолько сильный иммунитет, поэтому коронавирус можно подхватить, если не соблюдать меры безопасности», - объясняет врач.

Во-вторых, не исключено, что человек мог заразиться коронавирусом по пути на вакцинацию или прийти на прививку в период скрытого инфицирования вирусом.

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Привитые люди могут быть заразны

Вакцинированные люди могут быть опасны только в том случае, если они больны коронавирусом. Сама же прививка не может сделать человека заразным, говорит медик.

«Суть технологии вакцины «Спутник V» предполагает, что в организм человека с помощью ослабленного вируса, который не может размножаться и не может вызвать инфекцию, вводится часть генетического кода коронавируса, который «печатает» один из белков (S – белок) – так его распознает наш организм. И к этому белку вырабатываются антитела», - объясняет собеседник РИАМО.

Таким образом, прививка не может сделать человека заразным, подчеркивает он.

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Если переболел, то прививаться не нужно

По словам терапевта, у тех, кто сделал прививку, показатели антител действительно высокие. Соответственно, это дает некую гарантию, что иммунитет тоже будет высокий.

«Человек, который просто переболел, может не обладать таким сильным иммунитетом: есть шанс заболеть второй раз. Поэтому лучше, все-таки, вакцинироваться», – советует доктор.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендует вакцинироваться, даже если вы переболели.

Кстати, выявление антител у привитого и переболевшего – это два разных лабораторных теста, добавляет Александр Лаврищев.

Так, у человека, переболевшего COVID-19, антитела направлены к разным компонентам вируса – S-белку, нуклеокапсидам и другим белкам. Если же человек вакцинировался, он должен сдавать антитела именно к G-белку, а анализ для переболевших ничего не покажет, объясняет эксперт.

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Антитела от прививки могут быстро исчезнуть

сайт мэра Москвы

На сегодняшний день исследования говорят о том, что иммунитета от вакцины хватит на один-два года, но эти данные будут уточняться.

«Поэтому через полгода-год стоит снова сдавать на антитела: если их достаточно, можно не вакцинироваться. Вероятнее всего, с какой-то определенной периодичностью вакцинироваться нам придется так же, как мы это делаем, допустим, от гриппа», - говорит врач-терапевт.

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Прививка новая и плохо изучена

«Это не так. Сама технология хорошо изучена и известна давно», - утверждает медик.

Она основана на аденовирусной векторной технологии: когда в ослабленный вирус помещают ген другого вируса, и этот ослабленный вирус доставляет ген в наш организм. После этого организм «печатает» необходимый белок, по которому иммунная система может распознавать необходимый вирус.

«Основные вопросы по безопасности к «Спутнику V» были на этапе внедрения, так как препарат изобрели очень быстро и исследования провели за довольно короткий период. К сожалению, все-таки были нарушения скорости научных исследований – нам быстрее хотелось получить результат», - отмечает собеседник РИАМО.

Однако это было оправдано ситуацией пандемии – вакцина была получена в беспрецедентно рекордные сроки, считает врач. Это новый мировой рекорд.

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От прививки много «побочек»

Побочные эффекты, как правило, связаны с двумя вещами, говорит Александр Лаврищев.

Во-первых, это может быть реакцией организма на сам аденовирусный вектор (ослабленный вирус-курьер, который доставляет информацию о коронавирусе в организм – прим. ред.). Этот вирус, который погружает в наши клетки информацию о генах коронавируса и кодирует определенные белки, сам по себе может вызвать подобие легкой простуды, объясняет врач.

«Во-вторых, иммунный ответ на внедрение в наше тело инородного белка – это и есть лихорадка. То есть наш иммунитет обнаруживает чужеродный агент, начинает обороняться и формирует вот такую простуду. Все эти симптомы снимаются одной таблеткой парацетамола, то есть это преходящее явление», - отмечает медик.

После прививки может возникнуть бесплодие

На самом деле, идея о том, что после прививок может возникнуть бесплодие, произрастает из 70-х годов 20-го века: тогда появилась мода судиться с врачами и фармацевтическими фирмами за что бы то ни было, говорит Александр Лаврищев.

Это была целая эпоха в американской медицине, из-за которой мир лишился нескольких вакцин. В частности, возникли слухи, что некоторые прививки могут вызывать бесплодие, рассказывает эксперт.

«Что касается прививки от коронавируса – важно понимать, что это не какая-то новая технология, в ее основе лежит аденовирусная векторная технология. Она известная с 50-х готов прошлого века и хорошо изучена с 70-х годов, и никакого бесплодия вызвать не может», - отмечает врач.

По его словам, прививка от коронавируса противопоказана беременным женщинам, поскольку с их участием исследования вакцины не проводились, поэтому неизвестно, безопасна ли вакцина для них. Это отдельный пункт исследований: препарат должен быть проверен с участием беременных и кормящих женщин с целью оценки его эффективности и безопасности.

«Без этих исследований препарат не может быть допущен к применению этими категориями людей», - добавил собеседник РИАМО.

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Под видом вакцины скрыто «жидкое чипирование»

Люди, верящие в подобные конспирологические теории, врачам, скорее всего, не доверяют и любые слова специалистов могут списать на то, что их кто-то «купил», говорит Александр Лаврищев.

«Но, если верить этой теории, что мешало раньше чипировать людей с помощью ежегодной вакцинации от гриппа, от кори и других заболеваний? Если это хотели бы сделать, то могли бы при любой другой вакцинации», - заключил собеседник РИАМО.

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