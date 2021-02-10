РИАМО – 10 фев. В России 2,2 миллиона человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», из них 1,7 миллиона человек получили оба компонента препарата, сообщает Федеральное агентство новостей.
Прививку, разработанную в центре имени Гамалеи, нужно делать дважды с интервалом в три недели.
«Около 2,2 миллиона россиян привиты от коронавируса. Обе дозы «Спутника V» получили более 1,7 миллиона человек», – сообщили в центре имени Гамалеи.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России летом прошлого года. Она стала первой вакциной от коронавируса в мире.
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10 ФЕВРАЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.
- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».
- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.
- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «Калужском», «Щелковском» и «Водном».
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