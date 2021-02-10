РИАМО - 10 фев. За минувшие сутки в Подмосковье вылечились от коронавируса еще 907 пациентов, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 201 756 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 113 человек. Выздоровели и выписались 162 946 человек», – говорится в сообщении.

В настоящее время в Подмосковье можно привиться от Covid-19. Возможность имеется у жителей старше 18 лет.

Так, в регионе развернуто свыше 190 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в поликлиниках. К марту их число планируют увеличить до 220 единиц.

Запись на вакцинацию в поликлинике возможна посредством звонка на телефон: 122, а также при помощи портала госуслуг.

При возникновении симптомов ОРВИ гражданам рекомендовали вызывать врача на дом.

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Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».