РИАМО - 10 фев. В четверг, 11 февраля, в 13.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Тема пресс-конференции: «НЕделим» и другие проекты детского омбудсмена.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- проблемные моменты профилактики «родительских войн» и медиации в разводах;

- итоги опроса «НЕделим» среди подмосковных родителей;

- задачи одноименного проекта уполномоченного «НЕделим»;

- итоги реализации проекта «Бесконфликтная школа»;

- другие итоги работы детского омбудсмена в 2020 году;

- планы на 2021 год.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м.Хорошево)

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.

С собой просьба иметь маску.