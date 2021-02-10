РИАМО - 10 фев. Сбой в работе кислородного оборудования в больнице Одинцовского округа не был непосредственной причиной смерти двух пациентов, находившихся на ИВЛ, сообщил руководитель структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Владимир Гордеев.

По его словам, в реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы по неизвестным причинам произошел временный сбой в подаче кислорода, он продолжался 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ.

«В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода», - сказал Гордеев.

Он уточнил, что всего в реанимации на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии, из них пять были на аппаратах НИВЛ (неинвазивная вентиляция легких - ред.).

В настоящее время все пациенты стационара находятся в безопасности под пристальным наблюдением врачей. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.