РИАМО - 10 фев. Система голосового ввода помогает врачам Москвы описывать рентгенологические исследования, с ее помощью уже заполнено свыше 40 тысяч протоколов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это одна из технологий единой цифровой платформы здравоохранения, которая на сегодняшний день применяется в поликлиниках, стационарах и Московском референс-центре лучевой диагностики.

«Так как теперь не нужно вручную набирать текст заключения, время на описание снимка сократилось более чем на 20%. Медики увидели в нововведении хороший потенциал и теперь применяют его в своей повседневной практике. Кроме того, благодаря единой цифровой платформе заключение сразу передается лечащему врачу, а также доступно пациенту в электронной медкарте», — сказал замруководителя департамента информационных технологий по цифровизации комплекса социального развития Москвы Владимир Макаров.

Проект по внедрению данной технологии запустили в июне 2019 года. Для голосового ввода используется традиционная гарнитура или специальные микрофоны-пульты. Программа автоматически распознает слова и сама набирает текст, врачу нужно только проверить готовое заключение перед отправкой.

Эта технология показывает высокую эффективность, когда нужно описать объемные исследования компьютерной, магнитно-резонансной томографии и цифровой рентгенографии. Кроме того, она полезна, когда нужно заполнить шаблоны описаний флюорографии и маммографии.