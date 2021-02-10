РИАМО - 10 фев. За последние сутки в Подмосковья выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии в регионе выявили 201 756 случаев инфицирования коронавирусом.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Между тем, в общественных местах по-прежнему действует масочный режим. Надевать средства индивидуальной защиты нужно в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и так далее.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».