РИАМО - 10 фев. Московская область продолжает удерживать первое место по темпу прироста рождаемости в России, которое она заняла в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в регионах ЦФО и на 5,1% выше, чем в РФ. Эти цифры свидетельствуют о комплексной работе в сфере родовспоможения региона», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она связывает высокие показатели с уровнем специалистов, а также с вниманием и заботой персонала. Помимо роддомов первого и второго уровня, в Подмосковье работает шесть передовых перинатальных центров и областное НИИ акушерства и гинекологии.

В Московской области работает единый call-центр и бесплатные школы для родителей. Доступна услуга комплексного оформления документов. Также в честь рождения ребенка родителям вручают подарочные наборы.

Стригункова подчеркнула, что родильные дома региона бесплатно принимают роды у женщин из других регионов России в рамках полиса ОМС.

По данным Росстата, в 2020 году в Московской области родилось 79107 детей, это на 5376 детей больше, чем в 2019 году.

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