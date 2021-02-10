РИАМО - 10 фев. Московская область продолжает удерживать первое место по темпу прироста рождаемости в России, которое она заняла в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
Она связывает высокие показатели с уровнем специалистов, а также с вниманием и заботой персонала. Помимо роддомов первого и второго уровня, в Подмосковье работает шесть передовых перинатальных центров и областное НИИ акушерства и гинекологии.
В Московской области работает единый call-центр и бесплатные школы для родителей. Доступна услуга комплексного оформления документов. Также в честь рождения ребенка родителям вручают подарочные наборы.
Стригункова подчеркнула, что родильные дома региона бесплатно принимают роды у женщин из других регионов России в рамках полиса ОМС.
По данным Росстата, в 2020 году в Московской области родилось 79107 детей, это на 5376 детей больше, чем в 2019 году.
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