РИАМО - 10 фев. К середине лета текущего года иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у около 70% россиян, такого результата возможно добиться массовой вакцинацией населения, сообщил замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть произведена основная часть вакцинации населения таким образом, что будет достигнута цифра в 70% иммунной прослойки. Это то условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс», - сказал Логунов на заседании круглого стола в Мосгордуме на тему «Вакцинация от Covid-19».

Согласно пессимистическим прогнозам, процесс возникновения иммунной прослойки будет завершен до начала осени.

По словам Логунова, на данный момент в стране налажено активное производство вакцины. В течение следующего месяца планируется поставить еще 10 миллионов доз лекарства.

«На сегодняшний момент произведено и введено в гражданский оборот почти 7 миллионов доз вакцины. <...> До конца месяца будет введено еще около 1 миллиона доз. В следующем месяце планируемая мощность производства — около 10 миллионов доз вакцины», - добавил Логунов.

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10 ФЕВРАЛЯ

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