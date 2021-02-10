РИАМО – 10 фев. Пилотов пассажирского самолета, который заходил на посадку в один из столичных аэропортов, попытались ослепить лазером, сообщает ТАСС.

«Посадка прошла штатно. Хулиганов и место, откуда они светили лазером, устанавливают», – говорится в сообщении.

Зеленым лазером пытались ослепить пилотов, которые выполняли рейс AZO 291 Новочеркасск – Москва. Это произошло 9 февраля около 21:30.

Подобный инцидент уже произошел в конце января. Тогда так же посадка прошла штатно. ​