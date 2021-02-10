РИАМО - 10 фев. Пресненский районный суд избрал меру пресечения Алексею Миляеву, которого обвиняют в нападении на полицейского на несогласованной акции в Москве 23 января, говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Судом <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Миляев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчина останется под стражей до 8 апреля.

По данным правоохранителей, молодой человек во время акции 23 января ударил сотрудника полиции и попытался сорвать с него шлем.