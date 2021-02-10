РИАМО - 10 фев. В Москве более 30 тысяч человек посетили открытые после капремонта поликлиники, первые три медучреждения начали принимать пациентов в конце прошлого года, а еще четыре - 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса соцразвития.

Комплексная модернизация началась в начале 2020 года в рамках реализации нового московского стандарта.

«Теперь в поликлиниках светло и просторно, есть все необходимое для работы, в том числе сложное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ и рентгена. В ходе ремонта поликлиники оснастили новейшей цифровой медицинской техникой вместо старой аналоговой», - говорится в сообщении.

Также в рамках реализации программы были заменены коммуникации, появились буфеты, комфортные комнаты отдыха, кабинеты врачей оснастили эргономичной мебелью.

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