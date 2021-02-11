РИАМО - 11 фев. Зарайский кремль – самый маленький из сохранившихся кремлей в России. Благодаря продуманной обороне и выгодному расположению защитники крепости больше полутора веков успешно отражали набеги кочевников. Неприступные стены, высокие башни, укрепленные ворота и бойницы для орудий – все это сохранилось до наших дней и доступно для туристов.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Лена Твердая и Герман Иванов расскажут, как была устроена старинная система оповещения о приближении врага, почему кочевники охотились за славянскими детьми, и поведают, пожалуй, самую трагическую версию происхождения названия города. Кроме того, слушатели узнают, какие здания в Зарайске еще помнят богатое купеческое прошлое и как всего одна археологическая находка прославила подмосковный город на весь мир.

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, этнопарк «Кочевник», на ферму «Северный олень», в музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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